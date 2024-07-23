Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 июля
- 12:06 23 июля
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- Служба новостей
Начиная с этого момента, люди, достигшие 70-летнего возраста, получают право на новую льготу, однако её использование ограничено определёнными нормами. Об этом сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева.
По её словам, пожилых граждан ждёт приятная новость — фиксированная выплата к их пенсии будет удвоена. Государство постоянно поддерживает людей преклонного возраста, включая тех, кому уже исполнилось 80 или 90 лет. Так, для пенсионеров старше 80 лет фиксированная выплата к пенсии также удваивается.
Важно отметить, что и для 70-летних пенсионеров доступны различные льготы. В ряде регионов реализуются программы, которые помогают пенсионерам оплачивать коммунальные услуги, в том числе капитальный ремонт жилья. С 70 лет пожилые люди оплачивают только половину стоимости таких услуг, а после 80 лет эта сумма сводится к нулю.
Для получения этой льготы необходимо выполнить определённые условия. По словам Киреевой, такие льготы чаще всего предоставляются одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не работает. Льгота рассчитывается с учётом допустимой нормы площади жилого помещения.
Например, в Москве эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота будет распространяться только на часть площади. За оставшуюся часть придётся доплачивать. Изменения этих правил не зависят от решений чиновников, пишет gorodkirov.ru.
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