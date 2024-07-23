Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 июля

Начиная с этого момента, люди, достигшие 70-летнего возраста, получают право на новую льготу, однако её использование ограничено определёнными нормами. Об этом сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева.

По её словам, пожилых граждан ждёт приятная новость — фиксированная выплата к их пенсии будет удвоена. Государство постоянно поддерживает людей преклонного возраста, включая тех, кому уже исполнилось 80 или 90 лет. Так, для пенсионеров старше 80 лет фиксированная выплата к пенсии также удваивается.