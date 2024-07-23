Появилось видео из зала суда, где рассматривают дело нападавшего на сотрудницу доставки в Сыктывкаре

Напомним, вечером 24 мая 2024 года ранее судимый 35-летний житель столицы Коми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил кровавый дебош в ресторане на улице Тентюковской. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил ножом 31-летнюю сотрудницу заведения. Удары пришлись, в том числе в области шеи, головы и грудной клетки. Девушка позже скончалась в медицинском учреждении. Страшные события запечатлела камера видеонаблюдения.

Рассмотрев все обстоятельства дела и изучив характеристику агрессора, суд продлил срок содержания под стражей еще на один месяц и два дня, доведя общее время заключения до трех месяцев и двух дней, то есть до 25 августа 2024 года. В ведомстве также уточнили, что постановление еще не вступило в законную силу.