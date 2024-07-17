Полотенца будут как новые за 3 минуты: всего одно средство заменит гору порошка
- 11:05 17 июля
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- Служба новостей
Каждой хозяйке известно, как сложно бывает отстирать полотенца. Однако, есть несколько способов, которые помогут вернуть им первоначальный вид без лишних усилий:
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Хозяйственное мыло: Один из самых популярных и доступных методов. Благодаря содержанию щелочи, оно эффективно удаляет загрязнения и пятна с ткани. Для этого нужно намочить полотенце в горячей воде, натереть его хозяйственным мылом, сложить в пакет или контейнер и оставить на несколько часов, лучше на ночь. После этого изделие стирается в стиральной машине в обычном режиме и прополаскивается в чистой воде.
Сода и уксус: Этот метод помогает избавиться от пятен и запахов, а также делает ткань мягче и свежее. Просто добавьте полстакана соды и стакан уксуса в барабан стиральной машины вместе с полотенцами и запустите обычный цикл стирки. По окончании стирки изделия следует дополнительно прополоскать.
Горчица: Подходит для удаления жирных пятен и других загрязнений. Разведите горчицу в тёплой воде до состояния кашицы, нанесите её на загрязнённые участки полотенца и оставьте на некоторое время. После этого смойте горчичную смесь и постирайте полотенце обычным способом.
Соль: Этот метод помогает избавиться от пятен и освежить цвет полотенец. Добавьте 3 столовые ложки соли в отсек для порошка стиральной машины и запустите обычный цикл стирки. По окончании цикла полотенца следует дополнительно прополоскать.
Нашатырный спирт: Эффективен для удаления въевшихся пятен и запахов. Смешайте нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1, нанесите раствор на загрязнённые участки полотенца, оставьте на некоторое время, а затем постирайте обычным способом.
Лимонная кислота: Помогает отбелить полотенца и удалить пятна. Добавьте пакетик лимонной кислоты в барабан стиральной машины вместе с полотенцами и запустите обычный цикл стирки при температуре не выше 60 градусов. По завершении стирки изделия следует прополоскать в чистой воде.
Эти методы помогут вам тщательно очистить полотенца без лишней траты времени и сил, пишет sevastopolmedia.ru.
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