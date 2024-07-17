Полотенца будут как новые за 3 минуты: всего одно средство заменит гору порошка

Хозяйственное мыло: Один из самых популярных и доступных методов. Благодаря содержанию щелочи, оно эффективно удаляет загрязнения и пятна с ткани. Для этого нужно намочить полотенце в горячей воде, натереть его хозяйственным мылом, сложить в пакет или контейнер и оставить на несколько часов, лучше на ночь. После этого изделие стирается в стиральной машине в обычном режиме и прополаскивается в чистой воде.