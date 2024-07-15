В Сыктывкаре дом Шарапова могут полностью разобрать

На встрече с журналистами 12 июля начальник управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева сообщил, что дом Шарапова на улице Советской и здание 13-й школы в Кируле находятся в республиканской собственности. Они переданы в оперативное управление учреждению "Дирекции по содержанию казенного имущества Республики Коми". Объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и на них есть охранные обязательства.

По дому Шарапова разработана научно-проектная документация и завершение работ запланировано на 31 декабря 2024 года. В связи с мораторием на контрольно-надзорные операции было отправлено письмо-предостережение в дирекцию. Также рассматривается вариант социального партнерства для финансирования первого этапа работ, однако есть опасения, что разборка без последующих действий может оставить объект в разрушенном состоянии.