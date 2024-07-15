В Сыктывкаре дом Шарапова могут полностью разобрать
- 20:15 15 июля
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- Инесса Богатая
На встрече с журналистами 12 июля начальник управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева сообщил, что дом Шарапова на улице Советской и здание 13-й школы в Кируле находятся в республиканской собственности. Они переданы в оперативное управление учреждению "Дирекции по содержанию казенного имущества Республики Коми". Объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и на них есть охранные обязательства.
По дому Шарапова разработана научно-проектная документация и завершение работ запланировано на 31 декабря 2024 года. В связи с мораторием на контрольно-надзорные операции было отправлено письмо-предостережение в дирекцию. Также рассматривается вариант социального партнерства для финансирования первого этапа работ, однако есть опасения, что разборка без последующих действий может оставить объект в разрушенном состоянии.
Срок для работ по зданию 13-й школы на улице Савина — сентябрь 2026 года. Планируется полная разборка с последующим восстановлением по чертежам. Но торопиться с разборкой не считают необходимым из-за отсутствия средств на следующий этап.
Здание православной гимназии на улице Советской, 45 в Сыктывкаре — объект культурного наследия с наименованием "Дом А.Е. Шарапова". Исторические справки отмечают его важность для городской застройки конца XIX — начала XX веков. В 2016 году дом был передан в аренду с целью реставрации, но арендатор не выполнил эти обязательства, и в 2018 году в здании произошел пожар. Сегодня на здании распространяется домовой гриб, и для его восстановления требуются значительные средства, которых в бюджете Коми нет.
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