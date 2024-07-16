В Эжве в помощь дворникам добавили необычных работников

Фото "Жилкомхоз"

В Эжвинском районе столицы Коми усердно работает первая смена трудового объединения «Бур лун». Кому коллектив ЭМУП «Жилкомхоз» доверил ассистентскую функцию для помощи дворникам и другим коммунальщикам? Как сообщили «Про Городу» на предприятии, летние хлопоты по благоустройству района было решено доверить 46-ти подросткам. В течение двух недель они вовлечены в рабочий процесс пяти структурных подразделений «Жилкомхоза».

- Рабочая смена у ребят начинается в 9:00 и заканчивается в полдень, - отметили нам в ЭМУП. - Перед началом трудового производства руководитель бригады проводит инструктаж с обязательным демонстрированием подрастающему поколению приемов безопасного выполнения тех или иных видов работ.

Молодые работники уже приступили к уборке дворов Эжвинских многоэтажек. В частности, они на подхвате у коммунальщиков по уборке скошенной травы, а также - ассистируют дворникам, поддерживающим в чистоте и уюте придомовые территории.

Их родители не против такого рода занятости своих любимых отпрысков на летних каникулах. Во-первых, активное проведение времени под открытым небом в теплую погоду намного полезнее, чем сидеть дома, уткнувшись в гаджеты. Во-вторых, дети обучаются практичным бытовым навыкам, которые им пригодятся в дальнейшей жизни.