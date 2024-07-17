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Жительница Коми поверила мошенникам и взяла кредит на 720 тысяч рублей

Жительница Коми поверила мошенникам и взяла кредит на 720 тысяч рублейФото из архива "Про Город"

Жительница из Усть-Вымского района подала заявление в полицию о краже денежных средств. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, выдававший себя за сотрудника салона сотовой связи, говорится в сообщении МВД по Республике Коми.

Незнакомец представился как работник компании и предложил женщине продлить договор на обслуживание. Не подозревая подвоха, она передала ему коды из смс-сообщений, которые получила. После этого злоумышленник заявил, что ее аккаунт на портале госуслуг был взломан, и для восстановления доступа необходимо оформить кредит. Он убедил потерпевшую, что займ нужно перевести на "безопасный" счет и деньги вскоре вернуться на ее карту.

Напуганная женщина отправилась в Сыктывкар, где взяла займ. Получив 720 тысяч рублей, она перевела их на счет мошенников через интернет-сервис. Только после выполнения всех указаний злоумышленников, она осознала, что была обманута.

Следователь ОМВД России по Усть-Вымскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".

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