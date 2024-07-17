Жительница Коми поверила мошенникам и взяла кредит на 720 тысяч рублей

Жительница из Усть-Вымского района подала заявление в полицию о краже денежных средств. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, выдававший себя за сотрудника салона сотовой связи, говорится в сообщении МВД по Республике Коми.

Незнакомец представился как работник компании и предложил женщине продлить договор на обслуживание. Не подозревая подвоха, она передала ему коды из смс-сообщений, которые получила. После этого злоумышленник заявил, что ее аккаунт на портале госуслуг был взломан, и для восстановления доступа необходимо оформить кредит. Он убедил потерпевшую, что займ нужно перевести на "безопасный" счет и деньги вскоре вернуться на ее карту.