Псу-герою Сармату из Коми установили новый памятник
- 22:00 11 июля
- 6+
- Олег Помидоров
Псу-герою Сармату установили новый памятник. В прошлом году четвероногому бойцу уже ставили монумент, но они не отображал все черты собаки. Поэтому хозяин паса Андрей Мухин заявил, что это временная скульптура, и скоро ее заменят на новую. И вот этот день настал. Фотографии открытия нового памятника опубликовал сам Мухин на своей странице "ВКонтакте".
Создание нового монумента стало возможным благодаря помощи дрессировщиков братьев Запашных, которые нашли скульптора Ирину Макарову и собрали нужную сумму в полмиллиона рублей за час. Деньги пожертвовали известные люди, включая супругу Аскольда Запашного Элен, самого Эдгара Запашного, продюсера Гию Эрадзе, дрессировщика Владислава Гончарова, дрессировщика морских животных Василия Тимченко и боксера Петра Абрамова. Новый памятник выполнен из бронзы и украшен георгиевской ленточкой с наградами и нагрудной тактической сумкой.
Сыктывкарец Андрей Мухин дважды ездил в зону СВО с псом Сарматом, который служил охранником, психологом и талисманом подразделения. Во время первой миссии Сармат нашел мину, хотя его тренировали как патрульно-постовую собаку. Во второй миссии Сармат погиб, защищая хозяина, и был похоронен с воинскими почестями в 30 километрах от Изюма.
Сармат стал "народным героем" премии "Мой ласковый и нужный зверь" набрав более 200 тысяч голосов. Награды были вручены его хозяину Андрею Мухину. Теперь Мухин участвует в спецоперациях с новым псом по имени Черкес.
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