Псу-герою Сармату из Коми установили новый памятник

Псу-герою Сармату установили новый памятник. В прошлом году четвероногому бойцу уже ставили монумент, но они не отображал все черты собаки. Поэтому хозяин паса Андрей Мухин заявил, что это временная скульптура, и скоро ее заменят на новую. И вот этот день настал. Фотографии открытия нового памятника опубликовал сам Мухин на своей странице "ВКонтакте".

Создание нового монумента стало возможным благодаря помощи дрессировщиков братьев Запашных, которые нашли скульптора Ирину Макарову и собрали нужную сумму в полмиллиона рублей за час. Деньги пожертвовали известные люди, включая супругу Аскольда Запашного Элен, самого Эдгара Запашного, продюсера Гию Эрадзе, дрессировщика Владислава Гончарова, дрессировщика морских животных Василия Тимченко и боксера Петра Абрамова. Новый памятник выполнен из бронзы и украшен георгиевской ленточкой с наградами и нагрудной тактической сумкой.