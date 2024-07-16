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Затопит всех: после аномальной жары к нам приближаются ливни и грозы - свежий прогноз

Затопит всех: после аномальной жары к нам приближаются ливни и грозы - свежий прогнозФото из архива "Про Города"

Лето на юге России продолжает радовать солнечными днями и рекордной жарой, лишь иногда принося кратковременные ливни в горные районы Кавказа. Дневные температуры поднимутся до +36…+41°, а вода в Черном море и у берегов Крыма прогреется до 24…27°.

На Средней Волге во второй половине недели скажется влияние фронтальных систем: ожидаются местные грозовые дожди. Температура останется приятно жаркой: днем +27…+32°.

С северо-запада страны придут циклоны, которые принесут ливни и грозы в начале и конце недели. На севере региона днем ожидается +17…+22°, на юге — +21…+26°, с кратковременным потеплением на 3–4° в середине недели.

В Центральной России в отдельные дни возможны локальные ливни и грозы, но солнце все равно будет активно прогревать воздух: днем +26…+31°, в Черноземье до +29…+34°.

На Урале благодаря антициклону будет преобладать ясная погода, лишь местами возможны кратковременные дожди и грозы. В начале недели воздух прогреется до +20…+25°, а во второй половине станет теплее на 3–4°.

Южная Сибирь начнет неделю с солнечной и жаркой погодой — дневные температуры поднимутся до +28…+33°. Однако ближе к выходным вероятность грозовых туч возрастет, и температура снизится на 3–4°.

На юге Дальнего Востока кучево-дождевые облака с ливнями и грозами появятся лишь к концу недели. В Приамурье и континентальных районах Приморья днем будет +27…+32°, на побережье Японского моря — до +20…+25°.

В Санкт-Петербурге в понедельник и пятницу пройдут грозовые дожди, а в середине недели осадки маловероятны. Дневная температура будет колебаться между +22…+25°, с кратковременным потеплением до +26…+29° в среду.

В Москве в начале и конце недели возможны кратковременные ливни и грозы. Преобладающая дневная температура в столице составит +28…+31°, пишет sevastopolmedia.ru.

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