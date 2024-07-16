Затопит всех: после аномальной жары к нам приближаются ливни и грозы - свежий прогноз

Лето на юге России продолжает радовать солнечными днями и рекордной жарой, лишь иногда принося кратковременные ливни в горные районы Кавказа. Дневные температуры поднимутся до +36…+41°, а вода в Черном море и у берегов Крыма прогреется до 24…27°.

На Средней Волге во второй половине недели скажется влияние фронтальных систем: ожидаются местные грозовые дожди. Температура останется приятно жаркой: днем +27…+32°.