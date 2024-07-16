В Коми на рынке труда упал спрос на начальников

В свете недавних заявлений Министерства труда о сокращающейся необходимости в руководителях, специалисты портала hh.ru проанализировали текущую ситуацию в Республике Коми. За последний месяц местные работодатели опубликовали на 26% меньше вакансий для управленцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о снижении спроса на начальников.

В то же время активность соискателей возросла на 15%: за месяц было обновлено более 500 резюме управленцев, что привело к конкуренции на уровне 41 кандидат на одну вакансию. В среднем предлагаемая заработная плата за год увеличилась на 34 тыс. рублей и достигла 120 тыс. рублей, в то время как ожидания соискателей составили 100 тыс. рублей (+1 тыс. рублей).