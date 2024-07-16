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В Коми на рынке труда упал спрос на начальников

В Коми на рынке труда упал спрос на начальниковФото из архива "Про Город"

В свете недавних заявлений Министерства труда о сокращающейся необходимости в руководителях, специалисты портала hh.ru проанализировали текущую ситуацию в Республике Коми. За последний месяц местные работодатели опубликовали на 26% меньше вакансий для управленцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о снижении спроса на начальников.

В то же время активность соискателей возросла на 15%: за месяц было обновлено более 500 резюме управленцев, что привело к конкуренции на уровне 41 кандидат на одну вакансию. В среднем предлагаемая заработная плата за год увеличилась на 34 тыс. рублей и достигла 120 тыс. рублей, в то время как ожидания соискателей составили 100 тыс. рублей (+1 тыс. рублей).

Компании из ИТ-сектора предлагают наибольшие зарплаты для топ-менеджеров в Республике Коми (более 275 тыс. рублей), за ними следуют предприятия пищевой промышленности (более 68 тыс. рублей) и розничной торговли (более 60 тыс. рублей).

Эксперты подчеркивают, что линейные руководители остаются ключевыми элементами бизнеса, однако избыточные управленческие структуры могут быть оптимизированы. Для сохранения карьеры управленцам необходимо проявлять активность, развиваться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, а также объективно оценивать свою ценность для компании.

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