Огород "заиграет" новыми красками: 6 потрясающих идей, превратят скучный огород в райский уголок

Украшение огорода не только придаёт ему эстетическую привлекательность, но и создаёт уютную атмосферу на вашем участке. Вот несколько идей, как превратить ваш огород в завораживающее место, которое будет радовать глаз.

Цветочные клумбы и бордюры. Комбинируйте разнообразные цветы, чтобы добавить яркие краски в ваш огород. Используйте растения разных высот и текстур, чтобы создать многослойные композиции, добавляющие глубину и интерес.