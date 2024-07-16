В Коми около 10 тысяч беременных и кормящих матерей получили новые выплаты на покупку продуктов

В Коми порядка 10 000 беременных и малообеспеченных кормящих матерей получили новые ежемесячные пособия на покупку продуктов. Сумма увеличена с одной тысячи до десяти тысяч рублей.

Любая беременная женщина с 12-ой недели, состоящая на учете в медицинской организации региона, может получить эти выплаты, независимо от доходов, возраста или срока проживания в Коми. Пособие выплачивается ежемесячно до рождения ребенка.