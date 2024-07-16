В Коми около 10 тысяч беременных и кормящих матерей получили новые выплаты на покупку продуктов
- 10:30 16 июля
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- Инесса Богатая
В Коми порядка 10 000 беременных и малообеспеченных кормящих матерей получили новые ежемесячные пособия на покупку продуктов. Сумма увеличена с одной тысячи до десяти тысяч рублей.
Любая беременная женщина с 12-ой недели, состоящая на учете в медицинской организации региона, может получить эти выплаты, независимо от доходов, возраста или срока проживания в Коми. Пособие выплачивается ежемесячно до рождения ребенка.
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что с начала 2024 года 4914 будущих мам получили эти выплаты. Также помощь в размере 10 000 рублей оказывается малоимущим кормящим матерям, и за январь-июнь ею воспользовались 4903 жительницы Коми. Это часть регионального проекта поддержки семей при рождении детей в рамках национального проекта "Демография".
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