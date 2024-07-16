В Коми нетрезвый водитель на BMW сбил пешехода на "зебре"
- 11:40 16 июля
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- Инесса Богатая
В Ухте пьяный водитель сбил человека. По информации Госавтоинспекции Республики Коми, происшествие случилось 15 июля в 17:30. 34-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя, вел автомобиль BMW по улице Оплеснина, двигаясь от улицы 40 лет Коми АССР к улице Чибьюской. У дома №2 на улице Чибьюская он врезался в пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет на регулируемом переходе.
В результате ДТП 18-летний пешеход получил ушибы мягких тканей левой голени и левого голеностопа. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте, его госпитализация не потребовалась.
Согласно данным Госавтоинспекции, водитель BMW был оштрафован за нарушение ПДД 140 раз, из которых 15 нарушений пришлись на этот год. Водительским стажем он обладает с 2008 года.
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