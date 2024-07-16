В Коми нетрезвый водитель на BMW сбил пешехода на "зебре"

В Ухте пьяный водитель сбил человека. По информации Госавтоинспекции Республики Коми, происшествие случилось 15 июля в 17:30. 34-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя, вел автомобиль BMW по улице Оплеснина, двигаясь от улицы 40 лет Коми АССР к улице Чибьюской. У дома №2 на улице Чибьюская он врезался в пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет на регулируемом переходе.

В результате ДТП 18-летний пешеход получил ушибы мягких тканей левой голени и левого голеностопа. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте, его госпитализация не потребовалась.