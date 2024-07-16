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Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура

Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура Фото из архива "Про Города"

Эта процедура заключается в удалении верхушек побегов.

Её цель — обеспечить качественный урожай, так как без верхушек растение направляет все ресурсы на формирование плодов.

В результате томаты становятся очень крупными.

Как правильно проводить вершкование томатов. В начале июля нужно тщательно осмотреть каждый куст томатов.

Во время этой процедуры дачник должен удалить верхушку каждого побега, обрывая их пальцами.

Это действие перераспределяет питательные вещества, заставляя растение сосредотачиваться на плодах. Проблем с их формированием не возникнет.

К моменту сбора урожая томаты, скорее всего, будут довольно крупными, пишет pravda.ru.

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