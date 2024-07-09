Житель Коми погиб в зоне проведения на СВО

Гвардии рядовой Владимир Можегов погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Как рассказал в своих социальных сетях глава республики Владимир Уйба, уроженец села Объячево, что в Прилузском районе, Владимир Васильевич Можегов геройски погиб в ходе проведения СВО.

В зоне боевых действий мужчина служил в должности стрелка штурмового отделения.

Руководитель Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца, отметив, что Владимир Можегов с честью выполнил воинский и гражданский долг, проявив мужество и героизм, защищая Родину и народ от неонацистов.