Житель Коми погиб в зоне проведения на СВО
- 23:00 9 июля
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- Олег Помидоров
фото со страницы Владимира Уйба
Гвардии рядовой Владимир Можегов погиб в ходе проведения специальной военной операции.
Как рассказал в своих социальных сетях глава республики Владимир Уйба, уроженец села Объячево, что в Прилузском районе, Владимир Васильевич Можегов геройски погиб в ходе проведения СВО.
В зоне боевых действий мужчина служил в должности стрелка штурмового отделения.
Руководитель Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца, отметив, что Владимир Можегов с честью выполнил воинский и гражданский долг, проявив мужество и героизм, защищая Родину и народ от неонацистов.
“Он отдал свою жизнь за мирное будущее и безопасность наших детей. Вечная память защитнику Отечества и вечная ему слава”, – добавил глава Коми.