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Житель Коми погиб в зоне проведения на СВО

Житель Коми погиб в зоне проведения на СВОфото со страницы Владимира Уйба

Гвардии рядовой Владимир Можегов погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Как рассказал в своих социальных сетях глава республики Владимир Уйба, уроженец села Объячево, что в Прилузском районе, Владимир Васильевич Можегов геройски погиб в ходе проведения СВО.

В зоне боевых действий мужчина служил в должности стрелка штурмового отделения.

Руководитель Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца, отметив, что Владимир Можегов с честью выполнил воинский и гражданский долг, проявив мужество и героизм, защищая Родину и народ от неонацистов.

“Он отдал свою жизнь за мирное будущее и безопасность наших детей. Вечная память защитнику Отечества и вечная ему слава”, – добавил глава Коми.

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