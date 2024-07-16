Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для ваших огурцов на весь сезон
- 07:15 16 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Подкормка огурцов имеет важное значение для их здоровья и урожайности. Вот простой рецепт подкормки, который поможет обеспечить хороший рост и развитие этого овоща:
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка азотного удобрения (например, аммиачная селитра или мочевина)
- 2 столовые ложки фосфорного удобрения (например, монофосфат калия)
- 1 столовая ложка калийного удобрения (например, хлорид калия или сульфат калия)
- 1 литр воды
Инструкции:
- В большой ёмкости или ведре налейте 1 литр воды.
- Добавьте азотное, фосфорное и калийное удобрения в указанных пропорциях. Размешивайте, пока все ингредиенты полностью не растворятся в воде.
- Подкармливайте огурцы раз в две недели, начиная с момента активного роста и цветения растений. После подкормки умеренно полейте почву, чтобы обеспечить равномерное распределение удобрения.
Азот стимулирует рост зелёной массы и общее здоровье растений. Фосфор необходим для развития корневой системы, цветения и формирования плодов. Калий повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает качество и сохранность урожая, пишет pravda.ru.
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