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Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для ваших огурцов на весь сезон

Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для ваших огурцов на весь сезонФото из архива "Про Города"

Подкормка огурцов имеет важное значение для их здоровья и урожайности. Вот простой рецепт подкормки, который поможет обеспечить хороший рост и развитие этого овоща:

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка азотного удобрения (например, аммиачная селитра или мочевина)
  • 2 столовые ложки фосфорного удобрения (например, монофосфат калия)
  • 1 столовая ложка калийного удобрения (например, хлорид калия или сульфат калия)
  • 1 литр воды

Инструкции:

  1. В большой ёмкости или ведре налейте 1 литр воды.
  2. Добавьте азотное, фосфорное и калийное удобрения в указанных пропорциях. Размешивайте, пока все ингредиенты полностью не растворятся в воде.
  3. Подкармливайте огурцы раз в две недели, начиная с момента активного роста и цветения растений. После подкормки умеренно полейте почву, чтобы обеспечить равномерное распределение удобрения.

Азот стимулирует рост зелёной массы и общее здоровье растений. Фосфор необходим для развития корневой системы, цветения и формирования плодов. Калий повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает качество и сохранность урожая, пишет pravda.ru.

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