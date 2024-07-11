Чем подкормить малину летом, чтобы была сладкая и крупная
- 07:13 11 июля
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- Служба новостей
Секрет богатого и вкусного урожая малины — в правильной подкормке. Специалисты рассказали, чем подкормить ее летом, чтобы ягод было много, и они были сладкие.
Среди органических удобрений для этих целей хорошо подходит зольный раствор. Это доступное и эффективное средство для восполнения дефицита фосфора и калия. В ведре воды растворяем 250 г древесной золы, размешиваем, процеживаем через марлю. Поливаем малину под корень. Повторяем процедуру раз в неделю.
Настой куриного помета подпитывает малину полезными веществами и продлевает срок плодоношения.
Заполняем ведро на треть пометом, добавляем воды до краев, размешиваем, закрываем крышкой и оставляем на 2-3 дня. Разводим смесь водой 1:10 и вносим индивидуально под каждый куст.
Еще один прекрасный вариант — крапивный настой. Витамины, фитонциды и органические кислоты в составе крапивы помогают укрепить иммунитет малины и ускорить ее рост.
Заполняем пластиковую емкость на 2/3 нарезанной крапивой (без соцветий), заливаем теплой водой, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 1-2 недели. Периодически помешиваем. Чтобы ускорить процесс брожения, можно добавить 10 г сухих дрожжей на 10 л жидкости. Перед поливом разводим 1 л готового раствора в ведре воды.