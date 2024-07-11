Чем подкормить малину летом, чтобы была сладкая и крупная

Секрет богатого и вкусного урожая малины — в правильной подкормке. Специалисты рассказали, чем подкормить ее летом, чтобы ягод было много, и они были сладкие.

Среди органических удобрений для этих целей хорошо подходит зольный раствор. Это доступное и эффективное средство для восполнения дефицита фосфора и калия. В ведре воды растворяем 250 г древесной золы, размешиваем, процеживаем через марлю. Поливаем малину под корень. Повторяем процедуру раз в неделю.



Настой куриного помета подпитывает малину полезными веществами и продлевает срок плодоношения.



Заполняем ведро на треть пометом, добавляем воды до краев, размешиваем, закрываем крышкой и оставляем на 2-3 дня. Разводим смесь водой 1:10 и вносим индивидуально под каждый куст.