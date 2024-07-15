Это будет месяц чудес для трех знаков зодиака: Василиса Володина пророчит им продвижение в карьере

Рыбы:

Во второй половине июля для Рыб наступает период исключительной удачи! Все ваши начинания будут окутаны успехом. Важно направить свою энергию в нужное русло, так как она готова творить настоящие чудеса. По прогнозам, все преграды будут легко преодолены, а сомнения исчезнут как дым.

Работа: Готовьтесь к серьезным разговоры, которые окажутся весьма продуктивными. Возможны повышения, карьерные продвижения, выгодные командировки и щедрые гонорары.

Готовьтесь к серьезным разговоры, которые окажутся весьма продуктивными. Возможны повышения, карьерные продвижения, выгодные командировки и щедрые гонорары. Личные отношения: Период благоприятен для развития отношений с любимым человеком.

Близнецы:

Июль 2024 года будет для Близнецов наполнен возможностями! Общение с окружающими станет эффективным, а встречи с единомышленниками помогут достичь намеченных целей.