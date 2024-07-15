В Сыктывкаре снова перекрыли движение по улице Советская
- 22:45 15 июля
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- Олег Помидоров
Администрация города Сыктывкар информирует, что с 08:00 15 июля до 20:00 3 августа 2024 года будет введено временное ограничение на движение автотранспорта по улице Советская от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Домны Каликовой. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна, осуществляемого филиалом "Коми" ПАО "Т Плюс".
Для общественного транспорта будут изменены схемы движения следующим образом:
Маршрут № 3: Направление туда: ул. Советская – ул. Домны Каликовой – ул. Ленина — далее по маршруту. Направление обратно: ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Советская — далее по маршруту.
Маршрут № 7: Направление туда: ул. Домны Каликовой – ул. Ленина – ул. Пушкина – ул. Кирова — далее по маршруту. Направление обратно: ул. Кирова – ул. Пушкина — далее по маршруту.
Маршрут № 12: Направление туда: ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Советская — далее по маршруту. Направление обратно: ул. Советская – ул. Домны Каликовой – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул. Ленина — далее по маршруту.