В Сыктывкаре снова перекрыли движение по улице Советская

Администрация города Сыктывкар информирует, что с 08:00 15 июля до 20:00 3 августа 2024 года будет введено временное ограничение на движение автотранспорта по улице Советская от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Домны Каликовой. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна, осуществляемого филиалом "Коми" ПАО "Т Плюс".

Для общественного транспорта будут изменены схемы движения следующим образом: