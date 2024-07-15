В Заполярье хотят открыть кондитерское производство

В Воркуте появился новый участник арктической зоны РФ - индивидуальный предприниматель, намеревающийся запустить кондитерское производство с вложениями в размере 1,3 млн рублей. Он также планирует создать 10 новых рабочих мест. Заместитель председателя правительства Коми Евгений Мазур сообщил, что уже достигнуты соглашения с 34 резидентами из Воркуты, Усинска и Инты, работающими в различных секторах.

Резиденты арктической зоны РФ получают ряд преимуществ, включая 10-летнее освобождение от налога на прибыль, компенсацию расходов на страховые взносы и льготные кредитные условия. На уровне Коми для них снижены налоги на прибыль и имущество, а также предоставлены льготы по упрощенной системе налогообложения и освобождение от земельного налога на местном уровне.