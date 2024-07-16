В Сыктывкаре с поличным задержали мужчину с крупной партией наркотиков

МВД по Коми

В Сыктывкаре с поличным задержали 41-летнего мужчину, обвиняемого в распространении наркотических средств. При задержании у горожанина обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Позднее экспертиза обнаружила в составе вещества производное N-метилэфедрона, масса которого превысила 300 граммов.

Кроме этого правоохранители выяснили, что мужчина сам страдает наркозависимостью. В какой-то момент он принял предложение из интернета заняться также незаконным сбытом наркотиков в столице республики. Наркотики он получал, фасовал у себя на квартире, а после оставлял свёртки в заранее оборудованных тайниках-"закладках".

В ходе обыска жилья, полицейские изъяли ещё один пакет с веществом бежевого цвета, массой 253, 60 грамма. По заключению экспертизы в порошке обнаружили вещество производного N-метилэфедрона.