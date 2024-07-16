Пенсии повышаются, указ уже подписан: Голикова огласила новый размер выплат пенсионерам
- 03:07 16 июля
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- Служба новостей
Эта информация стала предметом обсуждения после публикации проекта бюджета, содержащего предложения по увеличению выплат.
Условия получения страховой пенсии по возрасту: Возрастные требования: пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин — 65 лет, однако эти нормы вступят в силу только с 2028 года. Сейчас действует переходный период.
Трудовой стаж: минимальный необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию в текущем году составляет 14 лет, а в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): на данный момент для выхода на пенсию необходимо иметь 25,8 баллов ИПК; по планам на 2024 год этот показатель возрастёт до 28,2 баллов, сообщает портал ko44.ru.
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