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В Сыктывкаре из-за обмеления Сысолы изменится маршрут речного транспорта

В Сыктывкаре из-за обмеления Сысолы изменится маршрут речного транспортаФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре снижение уровня воды в реке Сысола создало трудности для речного транспорта и летнего досуга горожан. Из-за этой природной проблемы с 16 июля перевозки на маршруте ПСТ Трехозерка - ул. Кутузова будут происходить по запасному варианту: проезд Геологов - ПСТ Трехозерка.

Ситуация осложняется тем, что автобус до проезда Геологов не ходит, а на Кутузова, хоть и нет маршрута прямо до остановки, она расположена ближе к центру и к месту посадки пассажиров.

Местные жители, предпочитающие пляжный отдых, также замечают изменения в уровне воды. Если пару недель назад высокий уровень воды не позволял официально начать пляжный сезон, то сейчас река в районе пляжа настолько мелкая, что вода едва доходит до колен. В поисках подходящих мест для купания люди вынуждены посещать не оборудованные дикие пляжи или переходить вброд на другой берег реки, где опасное для пловцов дно и сильное течение.

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