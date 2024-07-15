В Сыктывкаре из-за обмеления Сысолы изменится маршрут речного транспорта

В Сыктывкаре снижение уровня воды в реке Сысола создало трудности для речного транспорта и летнего досуга горожан. Из-за этой природной проблемы с 16 июля перевозки на маршруте ПСТ Трехозерка - ул. Кутузова будут происходить по запасному варианту: проезд Геологов - ПСТ Трехозерка.

Ситуация осложняется тем, что автобус до проезда Геологов не ходит, а на Кутузова, хоть и нет маршрута прямо до остановки, она расположена ближе к центру и к месту посадки пассажиров.