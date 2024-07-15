Лучше мульчи и навоза: посыпьте этим грядки 2 раза до конца июня - фантастический урожай до октября

Ключ к богатому урожаю заключается в правильном уходе за растениями и использовании эффективных подкормок. По мнению опытных дачников, простые средства, такие как яичная скорлупа и кофейная гуща, могут быть даже полезнее мульчи и навоза. Давайте рассмотрим, как эти натуральные подкормки могут улучшить ваш урожай.

Преимущества яичной скорлупы

Яичная скорлупа является отличным источником кальция, который необходим для здорового роста растений. Кальций укрепляет клеточные стенки и предотвращает различные заболевания. Добавление скорлупы в почву улучшает её структуру и плодородие, делая её более пригодной для выращивания разнообразных культур.