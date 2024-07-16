В Сыктывкаре перед судом предстала женщина, что убила приятеля со второй попытки

В столице Коми перед судом предстала местная жительница, что убила приятеля со второй попытки. Детали трагедии рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.

По информации ведомства, в ночь с 3 на 4 апреля 2024 года женщина, находясь в квартире своего 58-летнего знакомого, употребляла спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина напала на хозяина квартиры с ножом и вилкой, нанеся ему множественные ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.