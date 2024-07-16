В Сыктывкаре перед судом предстала женщина, что убила приятеля со второй попытки
- 07:30 16 июля
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- Татьяна Зубова
В столице Коми перед судом предстала местная жительница, что убила приятеля со второй попытки. Детали трагедии рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.
По информации ведомства, в ночь с 3 на 4 апреля 2024 года женщина, находясь в квартире своего 58-летнего знакомого, употребляла спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина напала на хозяина квартиры с ножом и вилкой, нанеся ему множественные ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Интересно отметить, что в лень убийства, 3 апреля, горожанка уже выслушала приговор мирового судьи по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Потерпевшим по этому делу был тот же самый мужчина, которого она ранила также вилкой и ножом.
Во время судебного следствия подсудимая признала свою вину, выразила раскаяние и извинилась перед родственниками потерпевшего.
Приговором суда сыктывкарке назначили 8, 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, после окончания срока осужденная будет ограничена в свободе один год.