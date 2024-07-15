Продажу имущества бывшего руководителя Коми Гайзера продлили до 7 ноября

Арбитражный суд Республики Коми продлил до 7 ноября процедуру продажи имущества бывшего главы региона Вячеслава Гайзера по ходатайству финансового управляющего Ивана Русских. Это связано с банкротством, которое было инициировано АО "Коми Холдинговая Компания" из-за его задолженности в сумме 64, 02 миллиона рублей, что было подтверждено вердиктом суда от 23 июня 2021 года.

В апреле 2023 года Вячеслав Гайзер был официально объявлен банкротом, и начался процесс продажи его имущества.