Продажу имущества бывшего руководителя Коми Гайзера продлили до 7 ноября
- 22:00 15 июля
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- Олег Помидоров
Арбитражный суд Республики Коми продлил до 7 ноября процедуру продажи имущества бывшего главы региона Вячеслава Гайзера по ходатайству финансового управляющего Ивана Русских. Это связано с банкротством, которое было инициировано АО "Коми Холдинговая Компания" из-за его задолженности в сумме 64, 02 миллиона рублей, что было подтверждено вердиктом суда от 23 июня 2021 года.
В апреле 2023 года Вячеслав Гайзер был официально объявлен банкротом, и начался процесс продажи его имущества.
В июне 2019 года Замоскворецкий суд приговорил экс-главу Коми к 11 годам лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей. Кроме того, суд запретил Гайзеру занимать государственные должности в течение пяти лет. Мосгорсуд оставил это решение в силе. Гайзер был признан виновным в крупном мошенничестве, легализации преступных доходов и коррупционных деяниях.