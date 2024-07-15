Сыктывкарцы обманули страховую компанию и незаконно получили 100 тысяч рублей

В Сыктывкаре двое местных жителей обвиняются в обмане при получении выплат по страховке за ДТП. Согласно версии следствия, в феврале 2024 года один из обвиняемых подал в страховую компанию заявление на компенсацию ущерба в размере 203 тыс. рублей по ОСАГО. Но, поскольку ДТП было оформлено без участия полиции, страховая компания выплатила лишь 100 тыс. рублей.

Во время проверки выяснилось, что повреждения автомобиля не могли возникнуть в результате указанного ДТП. Следователи установили, что авария произошла за несколько часов до оформления полиса ОСАГО и всего за два дня до подачи заявления. Дело передано в Сыктывкарский городской суд.