Пенсионеры могут остаться без выплат: что будет с пенсией, если вы оставите ее на почте
- 19:31 15 июля
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- Служба новостей
Многие пенсионеры переживают, что во время отпуска их пенсия "сгорит", если они не получат ее в указанный день. Социальный фонд России спешит успокоить: все будет в порядке.
Если вы получаете пенсию через Почту России, можете без беспокойства отправляться в отпуск. Даже если вас не окажется дома в день выплат, вы сможете получить пенсию позже в кассе Почты России.
Главное, чтобы вы обратились за пенсией не позднее 18-го числа текущего месяца - это последний день выплатного периода в Москве и Московской области. Если вы не сумеете получить пенсию до этого срока, Почта России вернет ее в Социальный фонд. В следующем месяце вам будет выплачено двойное пособие - за два месяца.
Таким образом, отправляясь в отпуск, вы можете быть уверены, что ваша пенсия будет в сохранности, и вы сможете наслаждаться отдыхом без лишних волнений.
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