Пенсионеры могут остаться без выплат: что будет с пенсией, если вы оставите ее на почте

Многие пенсионеры переживают, что во время отпуска их пенсия "сгорит", если они не получат ее в указанный день. Социальный фонд России спешит успокоить: все будет в порядке.

Если вы получаете пенсию через Почту России, можете без беспокойства отправляться в отпуск. Даже если вас не окажется дома в день выплат, вы сможете получить пенсию позже в кассе Почты России.