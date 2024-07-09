В Сыктывкаре оборудуют аллею героев на городском кладбище

эскиз предоставлен мэрией Сыктывкар

До ноября в столице Коми будет обустроена аллея героев на сыктывкарском кладбище. Финансовый отдел администрации Сыктывкара опубликовал на портале госзакупок аукцион на благоустройство сектора памяти «Аллея Героев» на Верхнечовском новом кладбище. Первичная стоимость проекта составила 50,3 миллиона рублей. Выбор подрядчика состоится 19 июля. Согласно проекту договора, работы нужно будет завершить к 1 ноября 2024 года.

В декабре 2023 года мэрия Сыктывкара представила на общественное обсуждение план создания аллеи памяти на Верхнечовском кладбище. Было указано, что возле храма, недалеко от дороги, выделен участок для захоронения участников специальной военной операции на Украине. К 25 сентября прошлого года на этом участке уже был похоронен 31 военный.

Также планируется создать зону для воинских церемоний и дорожку для торжественного марша военных подразделений на аллее памяти.