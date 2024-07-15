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Знаменитый волынщик Вилли проведет концерт на полях в Сыктывкаре

Знаменитый волынщик Вилли проведет концерт на полях в СыктывкареФото из архива "Про Город"

В Сыктывкар с визитом прибывает Владимир Молодцов, известный как "Вилли", музыкант-волынщик из Санкт-Петербурга.

Он проведет импровизационный концерт для взрослых, а также пообщается с друзьями и почитателями. Владимир не только виртуозно играет на волынке, но и делится интересными историями и фактами о ней, а также о шотландском национальном костюме, в который обычно облачен на своих выступлениях. Таким образом, встреча обещает быть не только музыкальной, но и образовательной.

Традиционное мероприятие пройдет в полях за стадионом "Динамо" 21 июля в 17:00. Найти место проведения можно будет по звукам волынки, которую слышно на расстоянии до восьми километров. Не забудьте взять с собой средство от комаров и хорошее настроение.

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