Знаменитый волынщик Вилли проведет концерт на полях в Сыктывкаре

В Сыктывкар с визитом прибывает Владимир Молодцов, известный как "Вилли", музыкант-волынщик из Санкт-Петербурга.

Он проведет импровизационный концерт для взрослых, а также пообщается с друзьями и почитателями. Владимир не только виртуозно играет на волынке, но и делится интересными историями и фактами о ней, а также о шотландском национальном костюме, в который обычно облачен на своих выступлениях. Таким образом, встреча обещает быть не только музыкальной, но и образовательной.