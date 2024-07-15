Знаменитый волынщик Вилли проведет концерт на полях в Сыктывкаре
- 22:30 15 июля
- 12+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкар с визитом прибывает Владимир Молодцов, известный как "Вилли", музыкант-волынщик из Санкт-Петербурга.
Он проведет импровизационный концерт для взрослых, а также пообщается с друзьями и почитателями. Владимир не только виртуозно играет на волынке, но и делится интересными историями и фактами о ней, а также о шотландском национальном костюме, в который обычно облачен на своих выступлениях. Таким образом, встреча обещает быть не только музыкальной, но и образовательной.
Традиционное мероприятие пройдет в полях за стадионом "Динамо" 21 июля в 17:00. Найти место проведения можно будет по звукам волынки, которую слышно на расстоянии до восьми километров. Не забудьте взять с собой средство от комаров и хорошее настроение.