Люди онемели от неожиданности: теперь в поезде это делать строго запрещено - что ждет пассажиров РЖД

Новые правила для россиян В 2024 году пассажирские перевозки на железной дороге в России продолжат регулироваться новыми правилами, введенными в 2023 году. Летний период, как всегда, становится сезоном высокой загруженности, когда миллионы россиян отправляются в путешествия по стране — будь то курортный отдых, встречи с родственниками или деловые поездки. Для повышения комфорта и безопасности пассажиров железнодорожные компании внесли ряд изменений.

Одним из центральных новшеств является регулирование использования нижних полок в вагонах. Теперь каждому пассажиру необходимо занимать строго свое место. Однако существуют специальные временные интервалы, когда допустимо использование нижних полок всеми пассажирами: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 — для приемов пищи, а с 12:00 до 15:00 — для обеденных перерывов. Эти меры были введены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров верхних полок, которым сложно было получить доступ к столикам и комфортно поесть.

Кроме того, в поездах РЖД введены дополнительные ограничения на использование электронных устройств. Теперь громкое прослушивание музыки, проведение занятий и музыкальных репетиций строго запрещены, чтобы не мешать другим пассажирам. Рекомендуется использовать гаджеты на минимальной громкости, чтобы не создавать неудобств окружающим.

Цель этих изменений — повышение комфорта и удобства для всех пассажиров, что делает путешествия на поезде более приятными и спокойными, пишет progorod43.ru.