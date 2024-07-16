"Про Город" выяснил зачем в Сыктывкаре каждый год на сутки отключают воду

Зачем в Сыктывкаре на сутки отключали холодную воду? Что это дало коммунальщикам и какую пользу получат жители города в период предстоящего отопительного сезона?

Как ранее сообщал «Про Город», 10 июля в столице Коми (кроме Орбиты от ул. Печорской) и селе Выльгорт не было воды. Как сообщал водоканал, это было сделано ради ежегодных ремонтных и профилактических работ на водопроводных и канализационных сетях и станциях в рамках подготовки к работе в осеннее-зимний период. Но что кроется за этой общей формулировкой?

- Проделана огромная работа. На водоочистных сооружениях выполнено техобслуживание и прокрутка задвижек, затворов на внутри площадочных водоводах, сетях и производственной канализации; чистка приемной камеры, чистка лотков, - пояснили нашему изданию в водоканале. – А также промывка и чистка распределительного лотка, камер реакции, камер флотации и БЧВ; замена затворов Ду250 с пневмоприводами на линии подачи дисперсных насосов; замена задвижки на затвор Ду 700 в ВК; замена затвора Ду 800 «Старый город».

Кроме того, выполнен монтаж новой запорной арматуры Д=300 мм в колодце по Чкалова, 50, произведено подключение (врезки) новых сетей водопровода. Обеспечена врезка нового водопровода ПНД 400 мм и ПНД 63 мм в колодцах по ул. Шоссейная, 9, 50 (Выльгорт).