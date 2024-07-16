"Про Город" выяснил зачем в Сыктывкаре каждый год на сутки отключают воду
- 11:45 16 июля
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- Дарья Шучалина
Зачем в Сыктывкаре на сутки отключали холодную воду? Что это дало коммунальщикам и какую пользу получат жители города в период предстоящего отопительного сезона?
Как ранее сообщал «Про Город», 10 июля в столице Коми (кроме Орбиты от ул. Печорской) и селе Выльгорт не было воды. Как сообщал водоканал, это было сделано ради ежегодных ремонтных и профилактических работ на водопроводных и канализационных сетях и станциях в рамках подготовки к работе в осеннее-зимний период. Но что кроется за этой общей формулировкой?
- Проделана огромная работа. На водоочистных сооружениях выполнено техобслуживание и прокрутка задвижек, затворов на внутри площадочных водоводах, сетях и производственной канализации; чистка приемной камеры, чистка лотков, - пояснили нашему изданию в водоканале. – А также промывка и чистка распределительного лотка, камер реакции, камер флотации и БЧВ; замена затворов Ду250 с пневмоприводами на линии подачи дисперсных насосов; замена задвижки на затвор Ду 700 в ВК; замена затвора Ду 800 «Старый город».
Кроме того, выполнен монтаж новой запорной арматуры Д=300 мм в колодце по Чкалова, 50, произведено подключение (врезки) новых сетей водопровода. Обеспечена врезка нового водопровода ПНД 400 мм и ПНД 63 мм в колодцах по ул. Шоссейная, 9, 50 (Выльгорт).
- А еще мы отремонтировали пожарные гидранты по городу. Прочистили коллекторы и притоки. Произвели техобслуживание электрооборудования, силовых трансформаторов на водопроводных и канализационных станциях, - уточнили на предприятии. - Выполнили испытания и измерения электрооборудования, электрических сетей на ряде водопроводных насосных станций. Установили расходомер-счетчиков учета холодной воды.
К суточному отключению холодной воды водоканал готовился в течение полугода: проводились подготовительные работы, закупалось оборудование и материалы. Как обычно, в сам день масштабных работ предприятие, кроме управления и лаборатории, работало в круглосуточном режиме.
- Первые минуты, часы после запуска воды в сеть оказываются самыми напряженными для нашей диспетчерской службы. Сети мгновенно наполниться водой не могут, - добавили нам в водоканале. – Поэтому мы просили жителей набраться терпения и предупредили: при запуске воды после суточного отключения в течение нескольких часов возможно небольшое ухудшение качества воды по таким показателям, как мутность и железо.
Напомним, Сыктывкарский водоканал дает воду населению и промышленным предприятиям города, качество которой соответствует самым высоким стандартам и в достаточном объеме. И это – результат применения многолетнего опыта, напряженного труда высокопрофессионального коллектива, а также тех самых непродолжительных летних отключений.