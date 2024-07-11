Радуют с весны до осени: с какими растениями сочетается хоста

Хосту часто комбинируют с другими растениями в садах и на клумбах, так как она является отличным дополнением различных композиций. Это многолетнее растение неприхотливо в уходе, теневыносливо и декоративно с весны до осени, что делает его идеальным украшением для любого сада.

Однако следует помнить, что хоста не любит соседства с ландышами. Ландыши выделяют вещества, которые могут замедлить рост хосты.