Радуют с весны до осени: с какими растениями сочетается хоста
- 07:15 11 июля
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Хосту часто комбинируют с другими растениями в садах и на клумбах, так как она является отличным дополнением различных композиций. Это многолетнее растение неприхотливо в уходе, теневыносливо и декоративно с весны до осени, что делает его идеальным украшением для любого сада.
Однако следует помнить, что хоста не любит соседства с ландышами. Ландыши выделяют вещества, которые могут замедлить рост хосты.
Хосту можно сочетать с различными растениями, принимая во внимание их потребности в свете и влаге. Среди подходящих соседей для хосты можно выделить астильбу, бруннеру, гейхеру, медуницу, тиареллу, дицентру, волжанку, морозник, аквилегию, ирис сибирский, купальницу, примулу и разнообразные виды папоротников.
Для создания бордюров вдоль дорожек или водоемов хоста тоже отлично подойдет. В таких случаях её можно комбинировать с низкорослыми растениями, например: очитком, живучкой ползучей, барвинком малым, камнеломкой, молодилом, седумом, флоксом шиловидным, тимьяном и ясноткой крапчатой.
Для удобрения хосты можно использовать как органические удобрения, такие как компост или перегной, так и минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Азот способствует росту листьев и стеблей, фосфор помогает развитию корневой системы, а калий укрепляет иммунитет и повышает устойчивость растения к болезням.
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