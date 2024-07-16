Сыктывкарец установил в коридоре камеру видеонаблюдения и попал под суд

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель города Сыктывкара подал иск в суд, требуя компенсацию за моральный ущерб, причинённый установкой камеры видеонаблюдения. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе сыктывкарского горсуда. Как уточняется в материалах дела, житель столицы Коми подал исковое заявление в суд, с требованием компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. В суде истец пояснил, что его сосед установил камеру видеонаблюдения в общем коридоре, нарушив таким образом закон "О персональных данных".

Однако предоставить в суде доказательства того, что камера в коридоре использовалась для именно для сбора и распространения информации о личной жизни проживающих мужчина не смог.

Более того, сам ответчик заверил, что установил камеру в целях личной безопасности и защиты принадлежащего ему имущества, что никаким образом не нарушает прав на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайны.