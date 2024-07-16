Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защищает лучше магазинного аэрозоля
- 05:30 16 июля
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- Служба новостей
Речь идет об эфирных маслах. Именно они являются эффективным средством от клещей. Причина – в аромате, который отталкивает членистоногих.
Исследования показали, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева обладают высокой эффективностью в отпугивании клещей. Эти масла можно приобрести в аптеке или магазине по цене около 45 рублей.
Эксперты предлагают способы усилить действие этих масел. Чтобы продлить эффект масел, рекомендуется добавлять их в специальную основу. В качестве основы можно использовать спирт, уксус или глицерин, которые помогают эфирным маслам дольше сохранять свои свойства и работать против клещей. Однако стоит помнить, что нанесение таких средств на кожу человека безопасно, но применять их на коже или шерсти домашних животных не следует.
Некоторые эфирные масла, такие как масло чайного дерева, аниса или душицы, могут быть вредны для питомцев. Вместо эфирных масел лучше использовать ванилин. Одним из проверенных народных средств является раствор на основе водки и ванилина. Чтобы приготовить такой репеллент, смешайте 2 грамма ванилина с полстакана водки.
Перелейте полученную смесь в бутылочку с распылителем и оставьте настаиваться на 5-7 дней. Применяйте раствор перед каждым выходом на улицу, обрызгивая шерсть животного, пишет progorod43.ru.
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