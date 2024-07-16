Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защищает лучше магазинного аэрозоля

Речь идет об эфирных маслах. Именно они являются эффективным средством от клещей. Причина – в аромате, который отталкивает членистоногих.

Исследования показали, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева обладают высокой эффективностью в отпугивании клещей. Эти масла можно приобрести в аптеке или магазине по цене около 45 рублей.