Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Потом не будет вонять в +37: вот, что надо смешать с кипятком - хватит на весь июль

Потом не будет вонять в +37: вот, что надо смешать с кипятком - хватит на весь июльfreepik.com

Потоотделение — это естественный процесс, помогающий организму регулировать температуру и выводить токсины. Однако неприятный запах пота может стать проблемой, особенно в жаркое время года. Мы предлагаем малоизвестный способ, который поможет избавиться от неприятного запаха даже в самые жаркие дни.

  1. Ромашка: Отвар ромашки обладает антисептическими свойствами и может уменьшить потоотделение. Для приготовления залейте 2–3 столовые ложки сухих цветков ромашки стаканом кипятка и дайте настояться в течение часа. Протирайте полученным отваром проблемные зоны после душа.
  2. Шалфей: Этот растительный настой также обладает антисептическим действием и предотвращает размножение бактерий на коже. Для его приготовления залейте столовую ложку листьев шалфея стаканом кипятка и дайте настояться в течение получаса. Протирайте настоем проблемные зоны после душа или принимайте ванны с добавлением настоя шалфея.
  3. Яблочный уксус: Этот ингредиент помогает нормализовать работу потовых желёз и снизить потоотделение. Разведите яблочный уксус водой в пропорции 1:1 и протирайте полученным раствором кожу после душа.
  4. Кора дуба: Она обладает дубильными свойствами и временно снижает потоотделение. Для приготовления отвара залейте 1–2 столовые ложки измельчённой коры дуба стаканом кипятка и дайте настояться в течение часа. Протирайте проблемные зоны полученным отваром.

Не менее важным является выбор правильной одежды. Натуральные ткани, такие как хлопок и лён, позволяют коже дышать и хорошо впитывают влагу. Синтетические материалы, наоборот, могут задерживать пот и способствовать размножению бактерий, что вызывает неприятный запах, пишет sevastopolmedia.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости