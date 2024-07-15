Сыктывкар занял 72 позицию в рейтинге городов по вводу жилья

Фото из архива "Про Город"

Согласно данным Риа Новости, Сыктывкар включен в перечень российских городов по объемам введенного в эксплуатацию жилья. В 2023 году было введено 111,9 тысячи квадратных метров жилой площади, что составляет 29,3 квадратных метра на человека.

Городское жилье занимает 51,6% от общего объема построенного в регионе. Однако, стоит отметить, что общий объем введенного жилья уменьшился на 4,6%.