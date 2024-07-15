Сыктывкар занял 72 позицию в рейтинге городов по вводу жилья
- 23:15 15 июля
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- Олег Помидоров
Согласно данным Риа Новости, Сыктывкар включен в перечень российских городов по объемам введенного в эксплуатацию жилья. В 2023 году было введено 111,9 тысячи квадратных метров жилой площади, что составляет 29,3 квадратных метра на человека.
Городское жилье занимает 51,6% от общего объема построенного в регионе. Однако, стоит отметить, что общий объем введенного жилья уменьшился на 4,6%.
В рейтинге городов по этому показателю Сыктывкар занимает 72-ю позицию, обогнав такие города как Сургут, Псков и Симферополь.
В 2023 году в России было возведено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Наибольшая обеспеченность жильем на душу населения отмечена в Краснодаре, Новороссийске и Черкесске, а наименьшая – в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском. К лидерам по объемам строительства также относятся Москва и Санкт-Петербург.