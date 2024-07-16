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В июле цены на тарифы ЖКХ взлетят: за что придется платить больше всего

В июле цены на тарифы ЖКХ взлетят: за что придется платить больше всего

С 18 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги значительно возрастут приблизительно на 10%. Это приведет к увеличению расходов на газ, электричество, отопление, а также водоснабжение и водоотведение. Однако подорожания будут различаться по категориям, пишет progoroduhta.ru.

Газ для приготовления пищи: его стоимость возрастет наиболее сильно — на 23%. Это связано с высокой востребованностью газа, увеличением затрат на его добычу и транспортировку, а также изменениями мировых цен.

Горячая вода и водоотведение: цены увеличатся на 11-14% из-за необходимости обновления устаревшей инфраструктуры.

Электроэнергия в квартирах без электроплит: тарифы поднимутся на 8,7% из-за роста расходов на производство электроэнергии и инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры.

Другие коммунальные услуги: стоимость отопления увеличится в среднем на 9%.

Основные причины повышения тарифов:

  1. Инфляция: общий рост цен в стране влияет на стоимость всех товаров и услуг.
  2. Увеличение цен на энергоресурсы: мировые цены на нефть, газ и углеводороды растут, что влияет на стоимость производства энергии.
  3. Необходимость обновления инфраструктуры: многие системы ЖКХ устарели и требуют ремонта или замены.

Советы по снижению расходов:

  1. Экономьте: сокращайте потребление коммунальных ресурсов.
  2. Изучите тарифы: сравните предложения различных поставщиков и выберите наиболее выгодные.
  3. Проверьте счетчики: убедитесь в корректной работе счетчиков и отсутствии утечек.
  4. Обращайтесь в управляющую компанию: при недовольстве качеством услуг требуйте решения проблем.

Важные моменты:

  1. Повышение тарифов на ЖКХ неизбежно при росте инфляции и необходимости обновления инфраструктуры.
  2. Энергосбережение поможет снизить затраты и уменьшить влияние повышения тарифов на бюджет.
  3. Вы имеете право на информацию о тарифах и их применении. Внимательно следите за своими расходами!

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