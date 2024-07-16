В июле цены на тарифы ЖКХ взлетят: за что придется платить больше всего
- 09:01 16 июля
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- Служба новостей
С 18 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги значительно возрастут приблизительно на 10%. Это приведет к увеличению расходов на газ, электричество, отопление, а также водоснабжение и водоотведение. Однако подорожания будут различаться по категориям, пишет progoroduhta.ru.
Газ для приготовления пищи: его стоимость возрастет наиболее сильно — на 23%. Это связано с высокой востребованностью газа, увеличением затрат на его добычу и транспортировку, а также изменениями мировых цен.
Горячая вода и водоотведение: цены увеличатся на 11-14% из-за необходимости обновления устаревшей инфраструктуры.
Электроэнергия в квартирах без электроплит: тарифы поднимутся на 8,7% из-за роста расходов на производство электроэнергии и инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры.
Другие коммунальные услуги: стоимость отопления увеличится в среднем на 9%.
Основные причины повышения тарифов:
- Инфляция: общий рост цен в стране влияет на стоимость всех товаров и услуг.
- Увеличение цен на энергоресурсы: мировые цены на нефть, газ и углеводороды растут, что влияет на стоимость производства энергии.
- Необходимость обновления инфраструктуры: многие системы ЖКХ устарели и требуют ремонта или замены.
Советы по снижению расходов:
- Экономьте: сокращайте потребление коммунальных ресурсов.
- Изучите тарифы: сравните предложения различных поставщиков и выберите наиболее выгодные.
- Проверьте счетчики: убедитесь в корректной работе счетчиков и отсутствии утечек.
- Обращайтесь в управляющую компанию: при недовольстве качеством услуг требуйте решения проблем.
Важные моменты:
- Повышение тарифов на ЖКХ неизбежно при росте инфляции и необходимости обновления инфраструктуры.
- Энергосбережение поможет снизить затраты и уменьшить влияние повышения тарифов на бюджет.
- Вы имеете право на информацию о тарифах и их применении. Внимательно следите за своими расходами!