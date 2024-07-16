В июле цены на тарифы ЖКХ взлетят: за что придется платить больше всего

С 18 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги значительно возрастут приблизительно на 10%. Это приведет к увеличению расходов на газ, электричество, отопление, а также водоснабжение и водоотведение. Однако подорожания будут различаться по категориям, пишет progoroduhta.ru.

Газ для приготовления пищи: его стоимость возрастет наиболее сильно — на 23%. Это связано с высокой востребованностью газа, увеличением затрат на его добычу и транспортировку, а также изменениями мировых цен.