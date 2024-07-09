В Коми студент разрисовал маркером плакаты с изображением бойцов СВО
- 13:45 9 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Коми был задержан студент по обвинению в порче плакатов с фотографиями участников спецоперации.
По сведениям регионального МВД, в дежурную часть Ухты поступило сообщение от граждан о появлении посторонних надписей на плакатах.
Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили предполагаемого вандала, которым оказался 18-летний студент, ранее не имевший проблем с законом.
Выяснилось, что в ночное время молодой человек использовал черный маркер для нанесения надписей на плакаты с изображениями военных.
На допросе в полиции он заявил, что его действия были вызваны алкогольным опьянением.
Против нарушителя возбуждено уголовное дело по обвинению в вандализме. Молодой человек выразил искреннее сожаление о содеянном, и ему была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия.
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