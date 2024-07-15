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В Прилузском районе Коми спасателям пришлось уговаривать пьяную женщину вылезти из воды.

В Прилузском районе Коми спасателям пришлось уговаривать пьяную женщину вылезти из воды. Фото из архива "Про Город"

В сельском поселении Калининское Прилузского района произошел инцидент, который напугал отдыхающих. 13 июля, в день празднования юбилея муниципалитета, на реке Луза собралась компания местных жителей для отдыха. В какой-то момент женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться.

Попытки друзей и других местных жителей предотвратить ее купание были безуспешными, так как в ее состоянии это могло закончиться трагически.

Женщина игнорировала предупреждения и все глубже заходила в воду, стремясь добраться до моста. После нескольких неудачных попыток остановить ее, отдыхающие вызвали Прилузский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.

Спасатели прибыли около 19:00 и обнаружили женщину в сильно нетрезвом состоянии. Около тридцати минут они убеждали ее выйти из воды. Затем они проконтролировали, чтобы женщина больше не заходила в воду в таком состоянии.

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