В Прилузском районе Коми спасателям пришлось уговаривать пьяную женщину вылезти из воды.
- 14:45 15 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В сельском поселении Калининское Прилузского района произошел инцидент, который напугал отдыхающих. 13 июля, в день празднования юбилея муниципалитета, на реке Луза собралась компания местных жителей для отдыха. В какой-то момент женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться.
Попытки друзей и других местных жителей предотвратить ее купание были безуспешными, так как в ее состоянии это могло закончиться трагически.
Женщина игнорировала предупреждения и все глубже заходила в воду, стремясь добраться до моста. После нескольких неудачных попыток остановить ее, отдыхающие вызвали Прилузский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.
Спасатели прибыли около 19:00 и обнаружили женщину в сильно нетрезвом состоянии. Около тридцати минут они убеждали ее выйти из воды. Затем они проконтролировали, чтобы женщина больше не заходила в воду в таком состоянии.
Читайте также:
- До +33 градусов: синоптики рассказали, когда вернется адская жара. ждать осталось недолго
- Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 16 июля
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июле 2024 года
- Загородная недвижимость под угрозой: 5 главных причин, по которым можно лишиться дачи
- Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято