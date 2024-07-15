В Прилузском районе Коми спасателям пришлось уговаривать пьяную женщину вылезти из воды.

В сельском поселении Калининское Прилузского района произошел инцидент, который напугал отдыхающих. 13 июля, в день празднования юбилея муниципалитета, на реке Луза собралась компания местных жителей для отдыха. В какой-то момент женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться.

Попытки друзей и других местных жителей предотвратить ее купание были безуспешными, так как в ее состоянии это могло закончиться трагически.