У жителей Коми выросли зарплатные требования
- 13:45 15 июля
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- Инесса Богатая
В июне жители республики выразили желание получать более высокие зарплаты. За последний месяц спрос на оплату труда среди соискателей в регионах СЗФО увеличился на 10 тысяч рублей, достигнув 70 тысяч рублей. В целом по стране зарплатные требования возросли на 7 тысяч рублей и составили 62 тысячи рублей. В Коми кандидаты подняли свои ожидания на 5 тысяч рублей до уровня 55 тысяч рублей.
Зарплатные запросы варьируются в зависимости от профессиональной области. Работники из отраслей добычи сырья и производства теперь хотят зарабатывать на 20 тысяч рублей больше, до 100 тысяч рублей. ИТ-специалисты увеличили свои ожидания на 19 тысяч рублей, до 80 тысяч рублей. Специалисты в сфере закупок и сельского хозяйства подняли запросы на 19 тысяч и 17 тысяч рублей соответственно, до 70 тысяч и 100 тысяч рублей. Соискатели в области стратегии и консалтинга увеличили планку на 17 тысяч рублей до 117 тысяч рублей, а работники спорта и красоты подняли свои требования на 15 тысяч рублей до 53 тысяч рублей. Этот рост может быть обусловлен высоким спросом со стороны работодателей.
Юристы увеличили свои зарплатные запросы незначительно — всего на 163 рубля до 60 тысяч рублей. В сферах обслуживающего персонала, туризма, ресторанного бизнеса и безопасности требования к зарплате остались на прежнем уровне или снизились.
Кроме того, соискатели стали менее гибкими в вопросах переговоров о зарплате. Лишь 40% опрошенных в Коми готовы снизить свои ожидания ради гарантированного трудоустройства, что на 7% меньше, чем было летом 2023 года.
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