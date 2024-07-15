У жителей Коми выросли зарплатные требования

В июне жители республики выразили желание получать более высокие зарплаты. За последний месяц спрос на оплату труда среди соискателей в регионах СЗФО увеличился на 10 тысяч рублей, достигнув 70 тысяч рублей. В целом по стране зарплатные требования возросли на 7 тысяч рублей и составили 62 тысячи рублей. В Коми кандидаты подняли свои ожидания на 5 тысяч рублей до уровня 55 тысяч рублей.

Зарплатные запросы варьируются в зависимости от профессиональной области. Работники из отраслей добычи сырья и производства теперь хотят зарабатывать на 20 тысяч рублей больше, до 100 тысяч рублей. ИТ-специалисты увеличили свои ожидания на 19 тысяч рублей, до 80 тысяч рублей. Специалисты в сфере закупок и сельского хозяйства подняли запросы на 19 тысяч и 17 тысяч рублей соответственно, до 70 тысяч и 100 тысяч рублей. Соискатели в области стратегии и консалтинга увеличили планку на 17 тысяч рублей до 117 тысяч рублей, а работники спорта и красоты подняли свои требования на 15 тысяч рублей до 53 тысяч рублей. Этот рост может быть обусловлен высоким спросом со стороны работодателей.