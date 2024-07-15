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В Коми четыре человека заблудились в лесу: понадобилась помощь спасателей

В Коми четыре человека заблудились в лесу: понадобилась помощь спасателейФото из архива "Про Город"

Жители Коми, оказавшиеся в лесах, нуждались в помощи спасательных служб. Двое молодых людей из Сыктывкара и Печоры приехали отдохнуть в Инту. После купания в водоеме они пошли гулять по лесу возле поселка Восточный, но не смогли самостоятельно найти обратный путь.

13 июля на поиски заблудившихся был направлен интинский отряд аварийно-спасательной службы "Спас-Коми". В 23: 00 спасатели на вездеходах въехали в лес и скоро нашли молодых людей, которые не ушли далеко. Они были невредимы.

12 июля помощь спасателей понадобилась двум жителям Ухты. В лесопарковой зоне в поселке Ярега пропал мужчина 1987 года рождения. Утром он отправился собирать ягоды и грибы, но не смог выбраться из леса. Его искал ухтинский отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.

Позже на реке Сюзью понадобилась помощь леснику, рожденному в 1969 году. Его искали около 11 часов. Операция завершилась успешно: мужчину нашли в лесу.

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