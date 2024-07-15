В Коми четыре человека заблудились в лесу: понадобилась помощь спасателей

Жители Коми, оказавшиеся в лесах, нуждались в помощи спасательных служб. Двое молодых людей из Сыктывкара и Печоры приехали отдохнуть в Инту. После купания в водоеме они пошли гулять по лесу возле поселка Восточный, но не смогли самостоятельно найти обратный путь.

13 июля на поиски заблудившихся был направлен интинский отряд аварийно-спасательной службы "Спас-Коми". В 23: 00 спасатели на вездеходах въехали в лес и скоро нашли молодых людей, которые не ушли далеко. Они были невредимы.