В Сыктывкаре почти на 100% отремонтировали подъезд к Верхнечовскому кладбищу

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре продолжается дорожная кампания "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным на 12 июля: Ул. Коммунистическая (от Октябрьского проспекта до ул. Морозова) и ул. Первомайская (от ул. Куратова до ул. Красноармейской) — 0% выполнения.

Ул. Крутая — 5%.

Ул. Ломоносова (от ул. Трудовой до ул. Кузнечной) — 70%.

Ул. Морозова (подъезд к автовокзалу) и а/д Сыктывкар-Эжвинский район (от ул. Малышева до ул. Петрозаводской) — по 95%.

А/д подъезд к кладбищу п. Верхний Чов — 99%.

Ремонт ул. Коммунистической начнется во второй половине августа.

Напомним, в столице Республики Коми отремонтируют кровлю здания Министерства спорта и финансов за 12 миллионов рублей. Подрядная организация обязана будет выполнить все работы всего за месяц.