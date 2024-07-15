В Сыктывкаре почти на 100% отремонтировали подъезд к Верхнечовскому кладбищу
- 19:13 15 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре продолжается дорожная кампания "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным на 12 июля:
Ул. Коммунистическая (от Октябрьского проспекта до ул. Морозова) и ул. Первомайская (от ул. Куратова до ул. Красноармейской) — 0% выполнения.
Ул. Крутая — 5%.
Ул. Ломоносова (от ул. Трудовой до ул. Кузнечной) — 70%.
Ул. Морозова (подъезд к автовокзалу) и а/д Сыктывкар-Эжвинский район (от ул. Малышева до ул. Петрозаводской) — по 95%.
А/д подъезд к кладбищу п. Верхний Чов — 99%.
Ремонт ул. Коммунистической начнется во второй половине августа.
Напомним, в столице Республики Коми отремонтируют кровлю здания Министерства спорта и финансов за 12 миллионов рублей. Подрядная организация обязана будет выполнить все работы всего за месяц.
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