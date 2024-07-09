Дьявольская жара + 41 градус уже скоро: Вильфанд обещает продолжение апокалипсиса

Во многих регионах России установилась экстремально жаркая погода, и похолодания пока не предвидится.

Научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд отметил, что этим летом погода действительно оказывается "нескучной". В ряде областей страны уже несколько дней держится невыносимая жара, сопровождаемая грозами и ливнями. На этой неделе снова ожидаются рекорды по аномально высокому температурному фону, сопровождающемуся мощными ливнями, ветром и грозами.

«В ближайшие дни в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях температура поднимется до 40-42 градусов, в Краснодарском крае — до 39-41 градуса. Очень жаркая погода ожидается на юге Дальнего Востока: в Бурятии — до 37 градусов, в Забайкалье — до 39-41 градуса, на юге Амурской области — до 35-36 градусов, в Иркутской области и на западе Якутии — до 32-37 градусов», — сообщил главный метеоролог страны.

Кроме того, Роман Вильфанд акцентировал внимание граждан на то, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами ожидаются сильные дожди, грозы и мощные порывы ветра до 23-25 метров в секунду, передает «РИА Новости».