Дьявольская жара + 41 градус уже скоро: Вильфанд обещает продолжение апокалипсиса
- 09:20 9 июля
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- Служба новостей
Во многих регионах России установилась экстремально жаркая погода, и похолодания пока не предвидится.
Научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд отметил, что этим летом погода действительно оказывается "нескучной". В ряде областей страны уже несколько дней держится невыносимая жара, сопровождаемая грозами и ливнями. На этой неделе снова ожидаются рекорды по аномально высокому температурному фону, сопровождающемуся мощными ливнями, ветром и грозами.
«В ближайшие дни в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях температура поднимется до 40-42 градусов, в Краснодарском крае — до 39-41 градуса. Очень жаркая погода ожидается на юге Дальнего Востока: в Бурятии — до 37 градусов, в Забайкалье — до 39-41 градуса, на юге Амурской области — до 35-36 градусов, в Иркутской области и на западе Якутии — до 32-37 градусов», — сообщил главный метеоролог страны.
Кроме того, Роман Вильфанд акцентировал внимание граждан на то, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами ожидаются сильные дожди, грозы и мощные порывы ветра до 23-25 метров в секунду, передает «РИА Новости».
«Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — подчеркнул специалист.