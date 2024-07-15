37% сыктывкарцев поддерживают запрет движения чайлдфри в России

Парламентарий Государственной Думы, курирующий вопросы безопасности, Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить движение чайлдфри в России. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Superjob, мнения жителей Сыктывкара по этому поводу разделились: 37% опрошенных одобрили инициативу, тогда как 34% высказались против.

Мужчины чаще, чем женщины, поддерживали идею запрета движения чайлдфри. Кроме того, с увеличением возраста и дохода респондентов, склонность поддерживать эту инициативу возрастала.