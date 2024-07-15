37% сыктывкарцев поддерживают запрет движения чайлдфри в России
- 14:30 15 июля
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- Инесса Богатая
Парламентарий Государственной Думы, курирующий вопросы безопасности, Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить движение чайлдфри в России. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Superjob, мнения жителей Сыктывкара по этому поводу разделились: 37% опрошенных одобрили инициативу, тогда как 34% высказались против.
Мужчины чаще, чем женщины, поддерживали идею запрета движения чайлдфри. Кроме того, с увеличением возраста и дохода респондентов, склонность поддерживать эту инициативу возрастала.
Наивысшую поддержку предложению Хамзаева выразили горожане, имеющие детей: 43% против 31% среди респондентов без детей.
Напоминаем, что в Республике Коми в 2023 году более 360 человек были лишены родительских прав, а всего девяти родителям удалось эти права восстановить.
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