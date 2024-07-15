"Будет вторая пенсия": абсолютно всех пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ожидает сюрприз

Пожилым жителям России сообщили о возможности получить вторую пенсию. Это предложение распространяется на тех, кто достиг пенсионного возраста в 65 лет и продолжает работать после этого "юбилея". Однако, вторая выплата будет ниже первой, сообщает progorod43.

Дополнительную пенсию смогут получить несколько категорий пожилых граждан. Это, прежде всего, лица с особым стажем, такие как бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. После достижения 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, они могут подать заявление в Пенсионный фонд на получение второй пенсии.