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"Будет вторая пенсия": абсолютно всех пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ожидает сюрприз

"Будет вторая пенсия": абсолютно всех пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ожидает сюрпризФото из архива "Про Города"

Пожилым жителям России сообщили о возможности получить вторую пенсию. Это предложение распространяется на тех, кто достиг пенсионного возраста в 65 лет и продолжает работать после этого "юбилея". Однако, вторая выплата будет ниже первой, сообщает progorod43.

Дополнительную пенсию смогут получить несколько категорий пожилых граждан. Это, прежде всего, лица с особым стажем, такие как бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. После достижения 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, они могут подать заявление в Пенсионный фонд на получение второй пенсии.

По сути, речь идет о пенсии по страховому пенсионному капиталу. Ее могут получать граждане, отработавшие определенный срок в гражданской сфере. Потенциальный получатель такой пенсии должен отработать не менее 15 лет вне армейских и правоохранительных структур и набрать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 28,2 балла.

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