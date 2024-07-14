В Коми полицейские отчитались о борьбе с незаконной миграцией

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Сотрудники МВД активно проводят рейды по выявлению мигрантов, находящихся на территории Республики Коми. По данным ведомства, в первом полугодии текущего года было проведено около 2900 таких мероприятий. Эти данные предоставил информационный портал “Комиинформ”, подчёркивая масштаб работы, направленной на контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Кроме того, правоохранительные органы усилили контроль за работодателями, нанимающими гастарбайтеров. За первые шесть месяцев 2024 года было завершено 85 внеплановых проверок, в ходе которых в 56 случаях выявлены различные нарушения. Нарушения касались как условий труда, так и правового статуса самих работников, что свидетельствует о необходимости более строгого контроля и улучшения условий труда для мигрантов.

На основе выявленных нарушений и в рамках исполнения Кодекса об административных правонарушениях было принято решение о выдворении 131 иностранного гражданина с территории Российской Федерации в принудительном порядке. Эти меры направлены на предотвращение нелегальной миграции и обеспечение соблюдения законодательства о пребывании иностранных граждан на территории России. Кроме того, 234 человека получили запрет на въезд в Россию, что является превентивной мерой, направленной на предотвращение повторных нарушений.

Помимо административных мер, прокуратура региона возбудила четыре уголовных дела по статье о противозаконной организации миграции. Эти дела касаются деятельности лиц, занимающихся нелегальной перевозкой и трудоустройством мигрантов, что является серьёзным нарушением законодательства и представляет угрозу для общественной безопасности. Ведение уголовных дел свидетельствует о решительном намерении правоохранительных органов бороться с организованной нелегальной миграцией.