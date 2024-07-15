Тараканы и горы мусора: в Коми женщину обязали через суд убраться в квартире

Жители многоквартирного дома в Вуктыле обратились с жалобой на соседку, которая допустила антисанитарию и появление тараканов в ее квартире, а также не устраняет проблемы с сантехникой, что приводит к затоплению нижних этажей.

Жилищная инспекция подтвердила эти жалобы: от квартиры исходит резкий запах нечистот, присутствуют насекомые, сантехника неисправна, а для естественных нужд используется ведро.