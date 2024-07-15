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Тараканы и горы мусора: в Коми женщину обязали через суд убраться в квартире

Тараканы и горы мусора: в Коми женщину обязали через суд убраться в квартиреФото из архива "Про Город"

Жители многоквартирного дома в Вуктыле обратились с жалобой на соседку, которая допустила антисанитарию и появление тараканов в ее квартире, а также не устраняет проблемы с сантехникой, что приводит к затоплению нижних этажей.

Жилищная инспекция подтвердила эти жалобы: от квартиры исходит резкий запах нечистот, присутствуют насекомые, сантехника неисправна, а для естественных нужд используется ведро.

Вуктыльский городской суд удовлетворил иск инспекции, обязав женщину в течение 30 дней провести уборку, восстановить работу водоснабжения и канализации, а также провести дезинсекцию. Суд напомнил, что по жилищному кодексу собственник обязан содержать квартиру в надлежащем состоянии и не нарушать права соседей. Решение пока не вступило в силу.

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