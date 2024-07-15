В Коми за последнюю неделю более 60 пьяный водителей отстранили от вождения

В течение недели инспекторы ГАИ по Республике Коми отстранили от вождения 66 водителей. Все они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Из них девять автолюбителей сели ранее уже привлекались за такое нарушение. В их отношении уже начато уголовное преследование.