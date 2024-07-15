Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми за последнюю неделю более 60 пьяный водителей отстранили от вождения

В Коми за последнюю неделю более 60 пьяный водителей отстранили от вождения Фото из архива "Про Город"

В течение недели инспекторы ГАИ по Республике Коми отстранили от вождения 66 водителей. Все они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Из них девять автолюбителей сели ранее уже привлекались за такое нарушение. В их отношении уже начато уголовное преследование.

Только за выходные было выявлено и наказано 25 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Напомним, в Коми под Ухтой молодой водитель не справился с управлением иномарки и съехал в кювет и перевернулся. 19-летний водитель ехал вместе с 18-летней пассажиркой. Оба получили травмы во время аварии. Кроме того, они не были пристегнуты. Мужчине вручили водительские права в феврале 2024 года.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости