"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худшую марку филе цыпленка

В современном мире потребители всё чаще задаются вопросом о реальном составе продуктов, которые они покупают. Особенно это актуально для мясной продукции, где нередко используются различные добавки и консерванты для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида. Недавнее исследование Роскачества выявило проблемы в одном из товаров — курином филе торговой марки "Мираторг".

Филе куриное без кожи от "Мираторг" заняло последнее место среди продукции других производителей.