"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худшую марку филе цыпленка
- 17:01 15 июля
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- Служба новостей
В современном мире потребители всё чаще задаются вопросом о реальном составе продуктов, которые они покупают. Особенно это актуально для мясной продукции, где нередко используются различные добавки и консерванты для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида. Недавнее исследование Роскачества выявило проблемы в одном из товаров — курином филе торговой марки "Мираторг".
Филе куриное без кожи от "Мираторг" заняло последнее место среди продукции других производителей.
Положительные моменты:
- Отсутствие следов чужеродных ДНК;
- Нет консервантов;
- Соответствует заявленной пищевой ценности;
- Нормальная влажность;
- Фактический вес соответствует указанному.
Отрицательные моменты:
- Обнаружены следы антибиотиков;
- Присутствие хлороформа;
- Начало процесса порчи;
- Проблемы с органолептическими свойствами;
- Недочёты в маркировке.
Мнения потребителей по поводу этого продукта неоднозначны. Несмотря на некоторые положительные характеристики, такие как отсутствие чужеродных ДНК и консервантов, а также соответствие заявленной пищевой ценности, данное куриное филе имеет существенные недостатки.
Главная проблема в наличии следов антибиотиков и хлороформа, что ставит под сомнение его качество и безопасность. Также были отмечены недочёты в органолептике и маркировке, а иногда даже случаи порчи продукта.
Таким образом, куриное филе от бренда "Мираторг" трудно рекомендовать как надёжный и качественный выбор. Потребителям стоит рассмотреть продукцию других производителей, придерживающихся более высоких стандартов безопасности и свежести, пишет progoroduhta.ru.
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