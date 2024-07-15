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"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худшую марку филе цыпленка

"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худшую марку филе цыпленкаФото из архива "Про Города"

В современном мире потребители всё чаще задаются вопросом о реальном составе продуктов, которые они покупают. Особенно это актуально для мясной продукции, где нередко используются различные добавки и консерванты для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида. Недавнее исследование Роскачества выявило проблемы в одном из товаров — курином филе торговой марки "Мираторг".

Филе куриное без кожи от "Мираторг" заняло последнее место среди продукции других производителей.

Положительные моменты:

  • Отсутствие следов чужеродных ДНК;
  • Нет консервантов;
  • Соответствует заявленной пищевой ценности;
  • Нормальная влажность;
  • Фактический вес соответствует указанному.

Отрицательные моменты:

  • Обнаружены следы антибиотиков;
  • Присутствие хлороформа;
  • Начало процесса порчи;
  • Проблемы с органолептическими свойствами;
  • Недочёты в маркировке.

Мнения потребителей по поводу этого продукта неоднозначны. Несмотря на некоторые положительные характеристики, такие как отсутствие чужеродных ДНК и консервантов, а также соответствие заявленной пищевой ценности, данное куриное филе имеет существенные недостатки.

Главная проблема в наличии следов антибиотиков и хлороформа, что ставит под сомнение его качество и безопасность. Также были отмечены недочёты в органолептике и маркировке, а иногда даже случаи порчи продукта.

Таким образом, куриное филе от бренда "Мираторг" трудно рекомендовать как надёжный и качественный выбор. Потребителям стоит рассмотреть продукцию других производителей, придерживающихся более высоких стандартов безопасности и свежести, пишет progoroduhta.ru.

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