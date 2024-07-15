В Коми сотрудники МЧС почти сутки боролись с лесным пожаром в Троицко-Печорском районе
- 17:30 15 июля
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорском районе Коми во время минувших выходных, 14 июля, зафиксировали еще один лесной пожар. Огонь вспыхнул на расстоянии четырех километров от поселка Якша, вероятной причиной послужила гроза. Об этом сообщает ИАС "Лесные пожары".
Огонь охватил площадь в 2600 квадратных метров тайги. Сотрудники МЧС боролись с возгоранием около суток, потушить пожар удалось лишь к шести часам утра сегодняшнего дня. С начала июля 2024 года в региона уже произошло 14 лесных пожаров, их общая площадь составила 159 гектаров.
Чаще всего возгорания в лесных массивах происходит из-за сухих гроз.
Напомним, Республика Коми получила несколько дронов для оперативного обнаружения лесных пожаров. Квадрокоптеры активно использовались в тушении возгораний в 2023 и 2022 годах.
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